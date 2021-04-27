Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 247 Nisan 2021 Salı

27 Nisan Salı günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Süper Loto'nun geçen çekilişinden devreden ikramiye 4 milyon TL'yi geçti. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Peki Süper Loto 27 Nisan 2021 Salı günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 27 NİSAN 2021 SALI

27 Nisan Salı günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 25 NİSAN

25 Nisan Pazar günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar: 05 11 18 40 47 59

Süper Loto'nun 25 Nisan Pazar akşamı yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadı. Süper Loto'da 5 bilen 7 kişi 21.000,20 TL, 4 bilen 387 kişi 590,85 TL, 3 bilen 9 bin 659 kişi 28,70 TL ve 2 bilen 93 bin 976 kişi 3,10 TL kazandı.