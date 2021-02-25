Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 25 Şubat 2021 Perşembe

25 Şubat Perşembe günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından merak edildi.Peki Süper Loto 25 Şubat 2021 Perşembe günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 25 ŞUBAT PERŞEMBE

25 Şubat Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 23 ŞUBAT

23 Şubat Salı günü yapılan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

15 17 36 45 52 60

Süper Loto'nun 23 Şubat Salı günü yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadı.

Süper Loto'da 5 bilen 8 kişi 37.069,10 TL, 4 bilen 764 kişi 603,80 TL, 3 bilen 18 bin 757 kişi 29, 85 TL ve 2 bilen 187 bin 95 kişi 3,15 TL kazandı.