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Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 27 Haziran 2021 Pazar

Süper Loto'da heyecan dorukta. Son çekilişten 37 milyon 893 bin TL’lik devirli ikramiye tutarı bulunan Süper Loto'da kazandıran numaralar merak konusu oldu. Peki Süper Loto 27 Haziran 2021 Pazar günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar..

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 27 Haziran 2021 Pazar

27 Haziran Pazar günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Peki Süper Loto 27 Haziran 2021 Pazar günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 27 HAZİRAN 2021 PAZAR

27 Haziran Pazar günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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MERAK EDENLER İÇİN

SÜPER LOTO SONUÇLARI 24 HAZİRAN

24 Haziran Perşembe günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

04 14 17 23 51 60

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 24 Haziran 2021 Perşembe

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 24 Haziran 2021 Perşembe

Süper Loto'nun 2 4Haziran Perşembe akşamı yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadı. Büyük ikramiye devretti.

Süper Loto'da 5 bilen 14 kişi 25.467,55 TL, 4 bilen bin 16 kişi 545,85 TL, 3 bilen 22 bin 852 kişi 29,45 TL, 2 bilen 220 bin 681 kişi 3,20 TL kazandı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar akşamları saat 21:30'da yapılıyor. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden çekilişi canlı olarak izleyebilmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto'yu Milli Piyango Online'dan ya da Milli Piyango uygulamasından oynayabilir veya en yakın satış noktalarından işlem yapabilirsiniz. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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