Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 28 Mart 2021 Pazar

28 Mart Pazar günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. 8 milyon 84 bin liralık devirli ikramiye tutarının hangi numaralara vurduğu merak konusu oldu. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Peki Süper Loto 28 Mart 2021 Pazar günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 28 MART PAZAR

28 Mart Pazar günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 25 MART

25 Mart Perşembe günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

04 06 11 31 42 46

Süper Loto'nun 25 Mart Perşembe akşamı gerçekleşen çekilişinde 6 bilen çıkmadı. Süper Loto'da 5 bilen 25 kişi 12.983,40 TL, 4 bilen bin 7 kişi 501,40 TL, 3 bilen 22 bin 882 kişi 26,75 TL ve 2 bilen 213 bin 985 kişi 3,00 TL kazandı.