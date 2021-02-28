Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 28 Şubat 2021 Pazar

28 Şubat Pazar günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından merak edildi. Peki Süper Loto 28 Şubat 2021 Pazar günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 28 ŞUBAT PAZAR

28 Şubat Pazar günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı yayını izlemek için tıklayın

MERAK EDENLER İÇİN

SÜPER LOTO SONUÇLARI 25 ŞUBAT

25 Şubat Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

Süper Loto'nun 25 Şubat Perşembe günü yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadı.

Süper Loto'da 5 bilen 13 kişi 25.580,45 TL, 4 bilen 814 kişi 635,45 TL,

3 bilen 20 bin 447 kişi 30,70 TL ve 2 bilen 207 bin 266 kişi 3,20 TL kazandı.