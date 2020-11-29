Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 29 Kasım 2020 Pazar

29 Kasım Pazar günkü Süper Loto çekilişinde çıkan şanslı numaralar şans oyunu severler tarafından merak konusu oldu. Peki Süper Loto'nun 29 Kasım 2020 Pazar günkü çekiliş sonucunda kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte 29.11.2020 Süper Loto çekiliş sonuçları ve Süper Loto çekilişi ile ilgili detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 29 KASIM

29 Kasım Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir...

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 26 KASIM

26 Kasım Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar: 10 11 35 46 49 56

Süper Loto'nun 26 Kasım Perşembe akşamı düzenlenen çekilişinde 6 bilen çıkmadı. Süper Loto'da büyük ikramiye devretti.

5 bilen 14 kişi 23.522,65 TL, 4 bilen 922 kişi 555,60 TL, 3 bilen 21.740 kişi 28,60 TL, 2 bilen 209.511 kişi ise 3,10 TL kazandı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günü saat 21:30'da yapılmaktadır. Şisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşen çekilişler canlı olarak internetten izlenebilmektedir.

Süper Loto ve diğer şans oyunlarının çekilişleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde yapılmaktadır.

Süper Loto çekilişleri Şans Merkezi denilen çekiliş stüdyosunda gerçekleştirilmektedir. Süper Loto'da çekilişler, Milli Piyango Online'dan canlı olarak verilmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto'nun kuralları şu şekildedir:

Süper Loto kuponunda 1 ve 60 sayıları arasından 6 adet sayı seçilmelidir. Şans oyunuseverler tarafından seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Süper Loto'da tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmak istenilmediği takdirde kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğu işaretlenerek, terminalin belirlediği rastgele 6 numara ile de çekilişe katılabilinmektedir.

Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

SÜPER LOTO'DA NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Süper Loto çekilişi haftada 3 gün düzenlenmektedir. Çekilişler Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto'da her çekilişte küre içerisinde bulunan 60 numara içinden 6 numara çekilir. oynanılan her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilinirse kazanan olursun! Süper Loto'da tüm sayıları doğru tahmin eden büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.