Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 29 Nisan 2021 Perşembe

29 Nisan Perşembe günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Süper Loto'da büyük ikramiye 6 milyon TL'yi aştı. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Peki Süper Loto 29 Nisan 2021 Perşembe günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 29 NİSAN 2021 PERŞEMBE

29 Nisan Perşembe günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda eş zamanlı olarak haberimizde yer verilecektir...

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 27 NİSAN

27 Nisan Salı günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar: 12 16 31 33 36 59

Süper Loto'da 6 bilen çıkmadı. 5 bilen 16 kişi 17.267,25 TL, 4 bilen 799 kişi 537,85 TL, 3 bilen 18 bin 552 kişi 28,10 TL ve 2 bilen 176 bin 846 kişi 3,10 TL kazandı.