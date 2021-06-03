Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 3 Haziran 2021 Perşembe

3 Haziran Perşembe günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Peki Süper Loto 3 Haziran 2021 Perşembe günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE

3 Haziran Perşembe günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar henüz belli olmadı. Saat 21.30'da açıklanması belirlenen şanslı sayılar Milli Piyango İdaresi tarafından duyuruluğunda haberimiz güncellenecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 27 MAYIS

Süper Loto'nun 27 Mayıs Perşembe akşamı yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadı. Büyük ikramiye devretti.

Süper Loto'da 5 bilen 15 kişi 22.847,95 TL, 4 bilen 972 kişi 548,45 TL , 3 bilen 23 bin 177 kişi 27,90 TL, 2 bilen 22 bin 170 kişi ise 3.05 TL kazandı.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 25 MAYIS

25 Mayıs Salı günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

16 23 24 35 37 57

Süper Loto'nun 25 Mayıs Salı akşamı yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadı. Süper Loto'da büyük ikramiye devretti. Süper Loto'da 5 bilen 12 kişi 25.528,00 TL, 4 bilen 768 kişi 620,45 TL, 3 bilen 20 bin 130 kişi 28,70 TL ve 2 bilen 192 bin 969 kişi 3,15 TL kazandı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar akşamları saat 21:30'da yapılıyor. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden çekilişi canlı olarak izleyebilmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto'yu Milli Piyango Online'dan ya da Milli Piyango uygulamasından oynayabilir veya en yakın satış noktalarından işlem yapabilirsiniz.