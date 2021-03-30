Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 30 Mart 2021 Salı

30 Mart Salı günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Büyük ikramiye 9 milyon TL'yi aştı. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Peki Süper Loto 30 Mart 2021 Salı günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 30 MART SALI

30 Mart Salı günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 28 MART

28 Mart Pazar günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar: 02 03 33 44 50 54

Süper Loto'nun 28 Mart Pazar akşamı yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadı.

Süper Loto'da 5 bilen 8 kişi 29.844,10 TL , 4 bilen 615 kişi 603,85 TL, 3 bilen 15 bin 118 kişi 29,80 TL ve 2 bilen 148 bin 909 kişi 3,20 TL kazandı.