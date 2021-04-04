Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 4 Nisan 2021 Pazar

4 Nisan Pazar günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Peki Süper Loto 4 Nisan 2021 Pazar günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 4 NİSAN PAZAR

4 Nisan Pazar günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 1 NİSAN

1 Nisan Perşembe günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar: 05 22 24 48 50 52

Süper Loto'nun 1 Nisan Perşembe akşamı yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadı.

5 bilen 9 kişi 37.041,60 TL, 4 bilen 896 kişi 578,75 TL, 3 bilen 21 bin 455 kişi 29,35 TL ve 2 bilen 205 bin 89 kişi3,25 TL kazandı.