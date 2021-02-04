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Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 4 Şubat 2021 Perşembe

Süper Loto'nun 4 Şubat Perşembegünkü çekilişi için heyecan dorukta. 39,5 milyon TL'yi aşan rekor ikramiye tutarı 4 Şubat 2021 Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Peki Süper Loto 4 Şubat 2021 Perşembe günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte ayrıntılar...

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 4 Şubat 2021 Perşembe

4 Şubat Perşembe günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. 4 Şubat 2021 Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 39,5 milyon TL'yi aştı. Peki Süper Loto 4 Şubat 2021 Perşembe çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 4 ŞUBAT PERŞEMBE

4 Şubat Perşembe günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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MERAK EDENLER İÇİN

SÜPER LOTO SONUÇLARI 2 ŞUBAT

2 Şubat Salı günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar: 01 - 09 - 11 - 12 - 23 - 40

Süper Loto'nun 2 Şubat salı günü yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadı. 

5 bilen 9 kişi 34.481,95 TL 4 bilen 881 kişi 547,95 TL, 3 bilen 21 bin 149 kişi 27,70 TL ve 2 bilen 196 bin 714 kişi 3,15 TL kazandı.

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 2 Şubat 2021 Salı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günü saat 21:30'da yapılmaktadır. Şisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşen çekilişler canlı olarak internetten izlenebilmektedir.

Süper Loto ve diğer şans oyunlarının çekilişleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde yapılmaktadır. 

Süper Loto çekilişleri Şans Merkezi denilen çekiliş stüdyosunda gerçekleştirilmektedir. Süper Loto'da çekilişler, Milli Piyango Online'dan canlı olarak verilmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto'nun kuralları şu şekildedir:

Süper Loto kuponunda 1 ve 60 sayıları arasından 6 adet sayı seçilmelidir. Şans oyunuseverler tarafından seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Süper Loto'da tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmak istenilmediği takdirde kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğu işaretlenerek, terminalin belirlediği rastgele 6 numara ile de çekilişe katılabilinmektedir.

Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 3 Ocak 2021 Pazar

SÜPER LOTO'DA NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Süper Loto çekilişi haftada 3 gün düzenlenmektedir. Çekilişler Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto'da her çekilişte küre içerisinde bulunan 60 numara içinden 6 numara çekilir. oynanılan her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilinirse kazanan olursun! Süper Loto'da tüm sayıları doğru tahmin eden büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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