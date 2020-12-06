Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 6 Aralık 2020 Pazar | Süper Loto bilet sorgulama ekranı

Süper Loto çekilişi bu akşam (6 Aralık 2020 Pazar) canlı yayında gerçekleştiriliyor. Şans oyunu severlerin dikkatle takip ettiği Süper Loto sonuçları Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak açıklanacak. 6 talihli sayının belirleneceği çekilişte büyük ikramiye yaklaşık 18 milyon lira.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 ARALIK 2020 PAZAR

Süper Loto, çekilişinde kazanan numaralar henüz açıklanmadı. Bu akşam 21.30'da başlayacak çekilişin sonuçlarını ilerleyen saatlerde haberimizde bulabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI

Süper Loto biletinizin sonucunu açıklandığı anda aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NEDİR? NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Haftada 3 gün Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.