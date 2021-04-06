Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 6 Nisan 2021 Salı

6 Nisan Salı günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Peki Süper Loto 6 Nisan 2021 Salı günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 6 NİSAN 2021 SALI

6 Nisan Salı günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 4 NİSAN

4 Nisan Pazar günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

02 15 42 44 48 56

Süper Loto'nun 4 Nisan Pazar akşamı yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadı.

5 bilen 6 kişi 36.623,75 TL, 4 bilen 566 kişi 603,90 TL, 3 bilen 13 bin 780 kişi 30,10 TL ve 2 bilen 135 bin 108 kişi 3,25 TL kazandı.