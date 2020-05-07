Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 7 Mayıs 2020 perşembe

Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan resmi Süper Loto sonuçları için internet üzerinde araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki 7 Mayıs 2020 Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper loto hangi şanslı numaralara isabet etti? İşte tüm detaylar.

Süper Loto ile zengin olma hayali kuran binlerce şans oyunuseverleri gözünü 7 Mayıs çekilişine dikti.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 7 MAYIS

Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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SÜPER LOTO 30 NİSAN SONUÇLARI

SÜPER LOTO HANGİ GÜN SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 624. hafta çekilişi 3 Ekim günü Milli Piyango İdaresi Ankara Balgat binasında saat 21:15'te canlı olarak çekilecek. Çekiliş MPİ'nin sitesinden canlı olarak yayınlanacak.



Not: Canlı yayın 21:10'da başlayacaktır. Canlı yayını kaçıranlar için kesin sonuçlar 21:30'da belli olduktan sonra haber sitemiz güncellenecektir. veya kullancılar MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfasını ziyaret ederek öğrenebilirler.

SÜPER LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir.

İkramiye çıkan biletler nereden alacaktır?

İkramiyeler kategorize edilip, çıkan rakamlara göre ikramiyeler belirli yerlerden alınır. Oynayan kişinin biletinde;

3 rakamı tuttuysa, bayilerden ikramiyeyi alabilir,

Büyük ikramiye bayiler tarafından ödenmez.

5 rakamı tuttuysa, Milli Piyango şubelerinden alabilir,

6 rakamı tuttuysa, Ankara’da olan Milli Piyango Genel Müdürlüğünden.

İkramiye çıkan bilette yırtılma durumu olduğunda ne olur?

Bu durum karşısında biletin sahibi Milli Piyango şubesine giderek yırtık biletini ibraz etmesi gerekiyor. Yetkililer tarafından bilet kontrol edilecektir. Olumlu sonuç dönüldüğünde ikramiye o kişiye verilebilir.

Geçerlilik süresi ne kadar?

İkramiyeyi kazanan kişi bir yıl içerisinde ikramiyeyi alabilir. Bir yıl sonunda ikramiye kazanan kişi biletini verse de ikramiyeyi alamaz.