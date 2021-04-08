Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 8 Nisan 2021 Perşembe

8 Nisan Perşembe günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Peki Süper Loto 8 Nisan 2021 Perşembe günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 8 NİSAN 2021 PERŞEMBE

8 Nisan Perşembe günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 NİSAN

6 Nisan Salı günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

07 32 35 50 52 55

Süper Loto'nun 6 Nisan Salı akşamı yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadı.

5 bilen 9 kişi 33.910,30 TL, 4 bilen 749 kişi 633,80 TL, 3 bilen 18 bin 799 kişi 30,65 TL ve 2 bilen 189 bin 512 kişi 3,20 TL kazandı.