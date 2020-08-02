Süper Loto hangi günler çekilcek? Milli Piyango İdaresi'nden Süper Loto çekilişine ilişkin şans oyunu severleri heyecanlandıran bir açıklama yapıldı. Peki Süper Loto hangi günler çekilecek? | Süper Loto kaçta çekilecek? Ayrıntılar haberimizde...

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLECEK?

Süper Loto çekilişiyle ilgili Milli Piyango’dan heyecanlandıran bir haber geldi. 2 Ağustos Pazar günü itibariyle Süper Loto çekilişleri pazar, salı ve perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştirilecek.

Süper Loto çekilişleri Pazar, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü saat 20:00’da yapılacak.

Artık hem bayilerde, hem Milli Piyango Online üzerinden hem Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden de oynanabilen Süper Loto’da tarihi çekilişlerden biri bugün (2 Ağustos) gerçekleşecek. Bugün yapılacak olan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 25 Milyon TL. Ayrıca Sayısal Loto ve Süper Loto oyunlarında 6-5-4-3 bilene ek olarak 2 numarayı doğru bilenler de artık ikramiye kazanabilecek. Süper Loto çekilişleri Pazar, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü saat 20:00’da yapılacak.

Yenilenen oyun deneyimleriyle Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto artık haftanın 3 günü çekilecek. Çılgın Sayısal Loto her Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi çekilecek Süper Loto ise her Salı, Perşembe ve Pazar günü oyun severleriyle buluşacak. Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiyenin 250 Milyon TL’ye kadar çıkması bekleniyor. Türkiye’nin şansı Milli Piyango ise geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de her zamanki çekiliş günlerinde çekilecek.

SÜPER LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları pazar, salı ve perşembe günleri saat 20.00 MPİ canlı yayını ile belirlenir.

İkramiye çıkan biletler nereden alacaktır?

İkramiyeler kategorize edilip, çıkan rakamlara göre ikramiyeler belirli yerlerden alınır. Oynayan kişinin biletinde;

3 rakamı tuttuysa, bayilerden ikramiyeyi alabilir,

Büyük ikramiye bayiler tarafından ödenmez.

5 rakamı tuttuysa, Milli Piyango şubelerinden alabilir,

6 rakamı tuttuysa, Ankara’da olan Milli Piyango Genel Müdürlüğünden.

İkramiye çıkan bilette yırtılma durumu olduğunda ne olur?

Bu durum karşısında biletin sahibi Milli Piyango şubesine giderek yırtık biletini ibraz etmesi gerekiyor. Yetkililer tarafından bilet kontrol edilecektir. Olumlu sonuç dönüldüğünde ikramiye o kişiye verilebilir.

Geçerlilik süresi ne kadar?

İkramiyeyi kazanan kişi bir yıl içerisinde ikramiyeyi alabilir. Bir yıl sonunda ikramiye kazanan kişi biletini verse de ikramiyeyi alamaz.