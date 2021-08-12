12 Ağustos Perşembe günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Salı, Perşembe ve Pazar günü olmak üzere haftada 3 gün düzenlenen Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar merak edildi. Peki Süper Loto 12 Ağustos Perşembe günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte Süper Loto sonuçları 12 Ağustos 2021 Perşembe | 12.08.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı ve ayrıntılar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 12 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE

Süper Loto'nun 12 Ağustos Perşembe günkü çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 10 AĞUSTOS

Süper Loto'nun 10 Ağustos Salı günkü çekilişinde kazandıran numaralar:

03 11 30 38 45 56

Süper Loto'nun 10 Ağustos Salı günkü çekilişinde 6 bilen 1 kişi 19.461.742,45 TL'lik büyük ikramiyernin sahibi oldu.

5 bilen 9 kişi 34.775,90 TL, 4 bilen 823 kişi 591,55 TL, 3 bilen 20 bin 194 kişi 29,25 TL, 2 bilen 197 bin 638 kişi ise 3,15 TL kazandı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar akşamları saat 21:30'da yapılıyor. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden çekilişi canlı olarak izleyebilmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto'yu Milli Piyango Online'dan ya da Milli Piyango uygulamasından oynayabilir veya en yakın satış noktalarından işlem yapabilirsiniz.