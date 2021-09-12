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  3. Süper Loto sonuçları 12 Eylül 2021 Pazar | 12.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı 

Süper Loto sonuçları 12 Eylül 2021 Pazar | 12.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı 

Süper Loto'da heyecan dorukta. Haftanın son çekilişinde 2, 3, 4, 5 ve 6 bilen kişiler ikramiye almaya hak kazanacaklar. İşte Süper Loto sonuçları 12 Eylül 2021 Pazar | 12.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı  ve detaylar...

Süper Loto sonuçları 12 Eylül 2021 Pazar | 12.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı 

12 Eylül Pazar günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Salı, Perşembe ve Pazar günü olmak üzere haftada 3 gün düzenlenen Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar merak edildi. Peki Süper Loto'nun 12 Eylül Pazar günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte Süper Loto sonuçları Süper Loto sonuçları 12 Eylül 2021 Pazar | 12.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı ve ayrıntılar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 12 EYLÜL 2021 PAZAR

Süper Loto'nun 12 Eylül Pazar günkü çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 9 EYLÜL

Süper Loto'nun 9 Eylül Perşembe  günkü çekilişinde kazandıran numaralar:

18 25 42 54 60

Süper Loto'da 6 bilen çıkmadı. 16.776.389.09 TL'lik büyük ikramiye devretti.

Süper Loto'da 5 bilen 6 kişi 54.592,15 TL, 4 bilen 998 kişi 510,50 TL, 3 bilen 22 bin 196 kişi 27,85 TL, 2 bilen 209 bin 105 kişi 3,10 TL kazandı.

Süper Loto sonuçları 9 Eylül 2021 Perşembe | 09.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı 

Süper Loto sonuçları 9 Eylül 2021 Perşembe | 09.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı 

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar akşamları saat 21:30'da yapılıyor. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden çekilişi canlı olarak izleyebilmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto'yu Milli Piyango Online'dan ya da Milli Piyango uygulamasından oynayabilir veya en yakın satış noktalarından işlem yapabilirsiniz. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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