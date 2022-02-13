Süper Loto sonuçları 13 Şubat Pazar | 13.02.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı

Süper Loto'da kazandıran numaralar gerçekleştirilen canlı çekilişin ardından belli oldu. Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 5.444.727,26 TL'lik miktar devretti. 13 Şubat Pazar Süper Loto sonuçları canlı çekilişin hemen sonrasında erişime açıldı. İşte 13.02.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı...

13 ŞUBAT 2022 PAZAR SÜPER LOTO SONUÇLARI BUGÜN

Milli Piyango İdaresince 13 Şubat 2022 Pazar günü Süper Loto çekilişi gerçekleştirildi. Saat 21.30'daki çekilişin ardından büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu.

13 Şubat 2022 Salı Süper Loto sonuçları: - - - - - - - - - - -- - -

10 Şubat 2022 Salı Süper Loto sonuçları: 21-25-41-45-54-56

8 Şubat 2022 Salı Süper Loto sonuçları: 26-28-35-40-48-57

6 Şubat 2022 Pazar Süper Loto sonuçları: 3-4-10-37-40-52

3 Şubat 2022 Perşembe Süper Loto sonuçları: 14-16-19-37-43-53

1 Şubat 2022 Salı Süper Loto sonuçları: 2-4-15-17-29-35

13.02. 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI ÇEKİLİŞ SORGULAMA EKRANI

13.02.2022 tarihinde Milli Piyango İdaresince gerçekleştirilen Süper Loto'nun çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçları sorgulamak isteyenler için sorgulama ekranı haberimizde...

13.02. 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI ÇEKİLİŞ SORGULAMA EKRANI

Aşağıdaki fotoğrafta yer alan alana Biletinin önünde bulunan Bilet No'sunu girerek sorgulama yapabilirsiniz.

SÜPER LOTO NEDİR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Süper Loto’yu online oynamak için www.millipiyangonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto’yu oynamaya devam edebilirsin.

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori “6 bilen” için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.

İkinci kategori “5 bilen” için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Üçüncü kategori “4 bilen” için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Dördüncü kategori “3 bilen” için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Beşinci kategori “2 bilen” için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Süper Loto oynayabilir.