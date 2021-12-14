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Süper Loto sonuçları 14 Aralık 2021 Salı | 14.12.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı

Süper Loto'nun 14 Aralık Salı günkü çekilişi için heyecan dorukta. 88 milyon 586 bin liralık büyük ikramiyesi bulunan Süper Loto'nun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte Süper Loto sonuçları 14 Aralık 2021 Salı | 14.12.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı ve ayrıntılar...

Süper Loto sonuçları 14 Aralık 2021 Salı | 14.12.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı

Süper Loto'nun 14 Aralık çekilişinde büyük ikramiye  88 milyon 586 bin TL. Şans oyunu tutkunlarının ilgiyle takip ettiği Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği numaralar merak edildi. İşte Süper Loto sonuçları 14 Aralık 2021 Salı | 14.12.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 14 ARALIK 2021 SALI

Süper Loto'nun 14 Aralık Salı günkü çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

14.12.2021 SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı yayını izlemek için tıklayın

MERAK EDENLER İÇİN

SÜPER LOTO SONUÇLARI 12 ARALIK

Süper Loto'nun 12 Aralık Pazar günkü çekilişinde kazandıran numaralar:

17 19 37 51 55 59

Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmadı. Büyük ikramiyenin devrettiği şans oyununda 5 bilen 15 kişi 23.847,60 TL, 4 bilen 988 kişi 563,80 TL, 3 bilen 23 bin 777 kişi 28,40 TL ve 2 bilen 227 bin 987 kişi 3,10 TL kazandı.

Süper Loto sonuçları 12 Aralık 2021 Pazar | 12.12.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar akşamları saat 21:30'da yapılıyor. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden çekilişi canlı olarak izleyebilmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto'yu Milli Piyango Online'dan ya da Milli Piyango uygulamasından oynayabilir veya en yakın satış noktalarından işlem yapabilirsiniz. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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