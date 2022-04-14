Haftanın ikinci Süper Loto çekilişinde heyecan dorukta. Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştirilen Süper Loto'nun 14 Nisan 2022 Perşembe günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar merak konusu oldu. İşte Süper Loto sonuçları 14 Nisan 2022 Perşembe |14.04.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı ve ayrıntılar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 14 NİSAN 2022 PERŞEMBE | 14.04.2022 SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Süper loto 14 Nisan 2022 çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz güncellenecektir...

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 12 NİSAN 2022 SALI | 12.04.2022 SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Süper loto 12 Nisan 2022 çekiliş sonuçları şu şekilde;

10-36-37-54-56-57

SÜPER LOTO SONUÇLARI 10 NİSAN 2022 PAZAR | 10.04.2022 SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Süper loto 10 Nisan 2022 çekiliş sonuçları açıklandı:

17- 31- 35- 43- 45 - 49

SÜPER LOTO SONUÇLARI 7 NİSAN 2022 PERŞEMBE| 07.04.2022 SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Süper loto 7 Nisan 2022 çekiliş sonuçları açıklandı.

11- 12- 30- 44- 48- 49

SÜPER LOTO SONUÇLARI 5 NİSAN 2022 SALI | 05.04.2022 SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Süper loto 5 Nisan 2022 çekiliş sonuçları açıklandı.

24- 47- 60- 5- 41- 18

SÜPER LOTO SONUÇLARI 3 NİSAN 2022 PAZAR| 03.04.2022 SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Süper loto 3 Nisan 2022 çekiliş sonuçları açıklandı.

Numaralar: 34- 10- 40- 14- 7- 8

MERAKLISI İÇİN; SÜPER LOTO SONUÇLARI 31 MART 2022 PERŞEMBE | 31.03.2022 SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Süper loto 31 Mart 2022 çekiliş sonuçları açıklandı;

13 - 16 - 21 - 45 -54 -60

SÜPER LOTO SONUÇLARI 29 MART 2022 SALI | 29.03.2022 SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Süper loto 29 Mart 2022 çekiliş sonuçları açıklandı;

22 - 30 - 33 - 43 - 44 - 48

SÜPER LOTO SONUÇLARI 27 MART 2022 PAZAR | 27.03.2022 SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRAN

Süper loto 27 Mart 2022 çekiliş sonuçları açıklandı;

18-38-42-47-48-55

SÜPER LOTO SONUÇLARI 17 MART 2022 PERŞEMBE| 17.03.2022 SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

27- 23- 26- 9- 41- 30

13 MART 2022 PAZAR

13 Mart 2022 rakamları: 6-25-38-40-52-59 oldu.

MERAK EDENLER İÇİN 10 MART 2022 PERŞEMBE SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresince 10 Mart 2022 Perşembe günü Süper Loto çekilişi gerçekleştirildi. Saat 21.30'da yapılacak çekiliş sonuçları şu şekilde:

37 - 39 - 47 - 52 - 55

MERAK EDENLER İÇİN 8 MART 2022 SALI SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresince 8 Mart 2022 Salı günü Süper Loto çekilişi gerçekleştirildi. Saat 21.30'da yapılacak çekiliş sonuçları şu şekilde:

2 - 7- 19- 21- 40- 58

6 Mart 2022 Pazar Loto sonuçları: 9 - 15 - 16 - 28 - 43 - 58

3 Mart 2022 Perşembe Loto sonuçları: 1 3 4 43 55 58

1 Mart 2022 Salı Loto sonuçları: 5 9 10 16 31 47

27 Şubat 2022 Perşembe Loto sonuçları: 2 6 18 27 30 38

24 Şubat 2022 Perşembe Loto sonuçları: 11 31 32 41 44 58

22 Şubat 2022 Salı Süper Loto sonuçları: 17 28 40 50 52 56

20 Şubat 2022 Pazar Süper Loto sonuçları: 11-26-30-36-38-55

17 Şubat 2022 Perşembe Süper Loto sonuçları: 5 - 17 - 36 - 39 - 49 - 53

15 Şubat 2022 Salı Süper Loto sonuçları: 9 - 13 - 22 - 35 - 37 - 59

13 Şubat 2022 Pazar Süper Loto sonuçları: 14 -19 -47 38- 52- 53

10 Şubat 2022 Salı Süper Loto sonuçları: 21-25-41-45-54-56

8 Şubat 2022 Salı Süper Loto sonuçları: 26-28-35-40-48-57

6 Şubat 2022 Pazar Süper Loto sonuçları: 3-4-10-37-40-52

3 Şubat 2022 Perşembe Süper Loto sonuçları: 14-16-19-37-43-53

1 Şubat 2022 Salı Süper Loto sonuçları: 2-4-15-17-29-35

13.03. 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI ÇEKİLİŞ SORGULAMA EKRANI

13.03.2022 tarihinde Milli Piyango İdaresince gerçekleştirilen Süper Loto'nun çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçları sorgulamak isteyenler için sorgulama ekranı haberimizde...

13.03.2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI ÇEKİLİŞ SORGULAMA EKRANI

Aşağıdaki fotoğrafta yer alan alana Biletinin önünde bulunan Bilet No'sunu girerek sorgulama yapabilirsiniz.

SÜPER LOTO NEDİR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Süper Loto’yu online oynamak için www.millipiyangonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto’yu oynamaya devam edebilirsin.

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori “6 bilen” için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.

İkinci kategori “5 bilen” için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Üçüncü kategori “4 bilen” için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Dördüncü kategori “3 bilen” için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Beşinci kategori “2 bilen” için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Süper Loto oynayabilir.