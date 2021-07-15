Şans oyunları arasında en çok oynanan oyunlar arasında yer alan, haftanın üç günü büyük bir heyecanla beklenen Süper Loto, 3,5 milyon lirayı aşan büyük ikramiyesi ile birbirinden farklı hayaller kurdurmaya devam ediyor. Bugüne kadar Temmuz ayında yapılan 6 çekilişte 6 bilen çıkmazken 3 milyon 540 bin 346 TL'ye kadar yükselen büyük ikramiye henüz sahibin bulamadı. Söz konusu tutarın sahibi olmak isteyenler bu kapsamda kuponlarındaki kolonları dolduran ve sonuçları öğrenmek isteyenler Süper Loto sonuçları 15 Temmuz 2021 Perşembe | Süper Loto sonuç sorgulama ekranı 2021 konularını merak ediyorlar. Detaylar ve daha fazlası haberimizde...

SÜPER LOTO SONUÇ SONUÇLARI 15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE

15 Temmuz 2021 Perşembe gününe ilişkin Süper Loto sonuçları açıklandı.

15 Temmuz 2021 Perşembe Süper Loto sonuçları:-------------

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

13 Temmuz 2021 Salı Süper Loto sonuçları: 20-25-29-36-50-55

11 Temmuz 2021 Pazar Süper Loto sonuçları: 9-15-22-42-58-59

08 Temmuz 2021 Perşembe Süper Loto sonuçları: 4-7-10-19-47-55

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2021

15 Temmuz 2021 Perşembe gününe ilişkin Süper Loto sonucunuzu öğrenmek için linke tıklayınız.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SÜPER LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.