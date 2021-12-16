Süper Loto'nun 16 Aralık Perşembe günkü çekilişinde büyük ikramiye 90 milyon 316 bin liranın üzerinde. Şans oyunu tutkunlarının ilgiyle takip ettiği Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği numaralar merak edildi. İşte Süper Loto sonuçları 16 Aralık 2021 Perşembe | 16.12.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 16 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Süper Loto'nun 16 Aralık Perşembe günkü çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

16.12.2021 SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 14 ARALIK

Süper Loto'nun 14 Aralık Salı günkü çekilişinde kazandıran numaralar:

09 34 35 36 40 57

Süper Loto'da 6 bilen çıkmadı. Büyük ikramiyenin devrettiği şans oyununda 5 bilen 16 kişi 23.026,65 TL, 4 bilen bin 202 kişi 476,75 TL, 3 bilen 25 bin 533 kişi 27,25 TL ve 2 bilen 238 bin 218 kişi 3,05 TL kazandı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar akşamları saat 21:30'da yapılıyor. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden çekilişi canlı olarak izleyebilmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto'yu Milli Piyango Online'dan ya da Milli Piyango uygulamasından oynayabilir veya en yakın satış noktalarından işlem yapabilirsiniz.