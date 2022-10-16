Süper Loto sonuçları 16 Ekim 2022 Pazar | Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

Süper Loto'nun 150 milyon TL'yi bulan büyük ikramiyesini kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyenler Süper Loto sonuçları 16 Ekim 2022 Pazar | Süper Loto sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Süper Loto sonuçları 16 Ekim 2022 Pazar | Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

Her hafta salı, perşembe ve pazar günü çekilen Süper Loto'da heyecan sürüyor. Talihlisi çıkmadığı için sürekli devrederek 150 milyon 692 bin 204 TL'ye kadar yükselen Süper Loto'nun büyük ödülünü kazanmak için kuponlarını dolduranlar internet arama motorlarında sonuçları araştırıyor. Bu kapsamda 16 Ekim 2022 Pazar Süper Loto sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı haberimizde...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 16 EKİM 2022 PAZAR

Süper Loto'nun 16 Ekim 2022 Pazar günündeki çekilişinin sonuçları saat 21.30'da açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

Süper Loto sonuçları 16 Ekim 2022 Pazar:------------------

Süper Loto sonuç sorgulama ekranı 16 Ekim 2022 Pazar

Süper Loto sonuçları 16 Ekim 2022 Pazar | Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 4 TL’dir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Süper Loto’yu online oynamak için www.millipiyangoonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto’yu oynamaya devam edebilirsin.

Süper Loto sonuçları 16 Ekim 2022 Pazar | Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori “6 bilen” için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.

İkinci kategori “5 bilen” için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Üçüncü kategori “4 bilen” için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Dördüncü kategori “3 bilen” için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Beşinci kategori “2 bilen” için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.

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