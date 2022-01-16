Süper Loto'da büyük ikramiye tutarı 114 milyon lirayı aştı. Süper Loto'nun 16 Ocak Pazar günkü çekilişi için heyecan dorukta. Çekilişe katılmak isteyen kişiler kolon başı 3 TL ödeyerek şans oyununu oynadılar. Vatandaşlar, Süper Loto sonuçları Süper Loto sonuçları 16 Ocak 2022 Pazar | 16.01.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı soru ve konu başlıklarını internette araştırıyor. Peki Süper Loto'nun 16 Ocak çekilişinde şanslı numaralar hangileri oldu? İşte ayrıntılar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 16 OCAK 2022 PAZAR

Süper Loto'nun 16 Ocak Pazar günkü günkü çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

16.01.2022 SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 13 OCAK

Süper Loto'nun 13 Ocak Perşembe günkü günkü çekilişinde kazandıran numaralar:

03 07 09 17 40 47

Süper Loto'da 6 bilen çıkmadı. 5 bilen 15 kişi 27.031,80 TL, 4 bilen bin 537 kişi 410,35 TL, 3 bilen 32 bin 714 kişi 23,40 TL, 2 bilen 270 bin 625 kişi ise 2,95 TL kazandı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar akşamları saat 21:30'da yapılıyor. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden çekilişi canlı olarak izleyebilmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto'yu Milli Piyango Online'dan ya da Milli Piyango uygulamasından oynayabilir veya en yakın satış noktalarından işlem yapabilirsiniz.