Son dakika | Taliban Sözcüsünden skandal açıklama: Kadınlara yönelik ayrımcılık yok ama şeriat kuralları varSüper Loto sonuçları 17 Ağustos 2021 Salı | 17.08.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı Alaçuk isminin anlamı nedir, Alaçuk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ayşeana isminin anlamı nedir, Ayşeana ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Eraycan isminin anlamı nedir, Eraycan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Talibe isminin anlamı nedir, Talibe ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Besamet isminin anlamı nedir, Besamet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Namıka isminin anlamı nedir, Namıka ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Yalavaç isminin anlamı nedir, Yalavaç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İSKİ duyurdu! 7 ilçede 11 saatlik su kesintisi yaşanacak
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  3. Süper Loto sonuçları 17 Ağustos 2021 Salı | 17.08.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı 

Süper Loto sonuçları 17 Ağustos 2021 Salı | 17.08.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı 

Süper Loto'da heyecan dorukta. Süper Loto'da geçen çekilişten devreden büyük ikramiye 2.422.866 TL oldu. İşte Süper Loto sonuçları 17 Ağustos 2021 Salı | 17.08.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

Süper Loto sonuçları 17 Ağustos 2021 Salı | 17.08.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı 

17 Ağustos Salı günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Salı, Perşembe ve Pazar günü olmak üzere haftada 3 gün düzenlenen Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar merak edildi. Peki Süper Loto'nun 17 Ağustos Salı günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte Süper Loto sonuçları 17 Ağustos 2021 Salı | 17.08.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı ve ayrıntılar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 17 AĞUSTOS 2021 SALI

Süper Loto'nun 17 Ağustos Salı günkü çekilişinde kazandıran numaralar belli olduyğunda haberimizde yer verilecektir...

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 15 AĞUSTOS

Süper Loto'nun 15 Ağustos Pazar günkü çekilişinde kazandıran numaralar:

09 10 24 26 32 46

Süper Loto'nun 15 Ağustos Pazar akşamı gerçekleşen çekilişinde 6 bilen çıkmadı. Büyük ikramiye devretti. 5 bilen 14 kişi 17.521,10 TL, 4 bilen 728 kişi 524,10 TL, 3 bilen 16 bin 800 kişi 27,55 TL, 2 bilen 162 bin 37 kişi 3,00 RL kazandı.

Süper Loto sonuçları 15 Ağustos 2021 Pazar | 15.08.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı 

Süper Loto sonuçları 15 Ağustos 2021 Pazar | 15.08.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı 

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar akşamları saat 21:30'da yapılıyor. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden çekilişi canlı olarak izleyebilmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto'yu Milli Piyango Online'dan ya da Milli Piyango uygulamasından oynayabilir veya en yakın satış noktalarından işlem yapabilirsiniz. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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