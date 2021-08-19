Süper Loto sonuçları 19 Ağustos 2021 Perşembe | 19.08.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı 

19 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek Süper Loto için herkesin gözü saatte. Saat 21.30'da gerçekleşmesi beklenen ve 3 milyon 715 bin liralık ikramiyenin kazananının belli olacağı Süper Loto'nun numaraları şimdiden merak edilmeye başlandı. Peki Süper Loto'nun 19 Ağustos Perşembe günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte Süper Loto sonuçları 19 Ağustos 2021 Salı | 19.08.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı ve ayrıntılar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 19 AĞUSTOS 2021 SALI

Süper Loto'nun 19 Ağustos Perşembe günkü çekilişinde kazandıran numaralar:

HENÜZ ÇEKİLİŞ YAPILMADI. ÇEKİLİŞ İLE BERABER EŞ ZAMANLI OLARAK GÜNCELLENECEKTİR.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 17 AĞUSTOS

Süper Loto'nun 17 Ağustos Salı günkü çekilişinde kazandıran numaralar:

05 08 21 31 57 60

Süper Loto'nun 17 Ağustos Salı akşamı yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadı. 5 bilen 13 kişi 21.230,25 TL, 4 bilen 783 kişi 548,30 TL, 3 bilen 18 bin 243 kişi 28,55 TL ve 2 bilen 178 bin 92 kişi 3,05 TL kazandı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar akşamları saat 21:30'da yapılıyor. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden çekilişi canlı olarak izleyebilmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto'yu Milli Piyango Online'dan ya da Milli Piyango uygulamasından oynayabilir veya en yakın satış noktalarından işlem yapabilirsiniz.