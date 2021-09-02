Süper Loto sonuçları 2 Eylül 2021 Perşembe | 02.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı 3 kızını öldüren Trabzonlu imam cezaevinde intihar etmeyi denedi!Melen isminin anlamı nedir, Melen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin tek bir mülteci daha alacak durumu yokİhlas isminin anlamı nedir, İhlas ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Halis isminin anlamı nedir, Halis ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas, şovuna milli takımda da devam ediyor!Tuzla'da okullarda yüz yüze eğitim öncesi koronavirüse karşı hazır!Deniz Akkaya'dan Hadise için gündeme bomba gibi düşen iddia! Ebru Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf'tan hamile kaldıKötü haberi verdi! Koronavirüse yakalanan Defne Samyeli o kişilere çağrı yaptı: Lütfen hemen test yaptırsın
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Süper Loto sonuçları 2 Eylül 2021 Perşembe | 02.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı 

Süper Loto sonuçları 2 Eylül 2021 Perşembe | 02.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı 

Süper Loto'da heyecan dorukta. Süper Loto'da büyük ikramiye 12 milyon TL'yi aştı. Süper Loto sonuçları 2 Eylül 2021 Perşembe | 02.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

Süper Loto sonuçları 2 Eylül 2021 Perşembe | 02.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı 

2 Eylül Perşembe  günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Salı, Perşembe ve Pazar günü olmak üzere haftada 3 gün düzenlenen Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar merak edildi. Peki Süper Loto'nun 2 Eylül Perşembe günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte Süper Loto sonuçları Süper Loto sonuçları 2 Eylül 2021 Perşembe | 02.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı ve ayrıntılar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

Süper Loto'nun 2 Eylül Perşembe günkü çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı yayını izlemek için tıklayın

MERAK EDENLER İÇİN

SÜPER LOTO SONUÇLARI 31 AĞUSTOS

Süper Loto'nun 31 Ağustos Salı günkü çekilişinde kazandıran numaralar:

05 21 35 36 55 57

Süper Loto'da 6 bilen çıkmadı. 5 bilen 6 kişi 50.380,60 TL, 4 bilen 854 kişi 550,60 TL, 3 bilen 20 bin 665 kişi 27,60 TL ve 2 bilen 195 bin 688 kişi 3,05 TL kazandı.

Süper Loto sonuçları 31 Ağustos 2021 Salı | 31.08.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı 

Süper Loto sonuçları 31 Ağustos 2021 Salı | 31.08.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı 

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar akşamları saat 21:30'da yapılıyor. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden çekilişi canlı olarak izleyebilmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto'yu Milli Piyango Online'dan ya da Milli Piyango uygulamasından oynayabilir veya en yakın satış noktalarından işlem yapabilirsiniz. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT