En çok kazandıran şans oyunlarından birisi olan ve haftanın 3 günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri talihlisini bekleyen Süper Loto'nun kazanan numaraları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Biz de haberimizde merak edilen sonuçlara yer verdik. İşte Süper Loto sonuçları 22 Kasım 2022 Salı | 22.11.2022 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI 22 KASIM SALI

Sonuçlar saat 21:30'da açıklanacaktır...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 19 KASIM PAZAR

6 - 17 - 35 - 37 - 43 - 53

SÜPER LOTO SONUÇLARI 17 KASIM PERŞEMBE

5 - 22 - 26 - 35 - 43 - 46

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 15 KASIM SALI

21 - 24 - 35 - 46 - 52 - 53

SÜPER LOTO SONUÇLARI 13 KASIM PAZAR

4 - 9 - 13 - 32 - 33 - 44