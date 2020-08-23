Sisal şans döneminin başladığı şans oyunlarında çok sayıda vatandaşın talihini kovaladığı Süper Loto'da beklenen gün geldi. Çekilişle 30 milyon 176 bin 612 TL'lik büyük ödülün sahibi olmak isteyenler Süper Loto sonuçları 23 Ağustos 2020 |Süper Loto bilet sorgulama ekranı konularını merak ediyorlar. Detaylar ve daha fazlası haberimizde...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 23 AĞUSTOS 2020

Süper Loto, çekilişi henüz yapılmadı. Kazanan numaralar açıklandığı anda haberimiz güncellenecektir.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI

Süper Loto biletinizin sonucunu aşağıdaki linke tıklayarak öürenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NEDİR? NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Haftada 3 gün Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.