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Süper Loto sonuçları 23 Kasım 2021 Salı | 23.11.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı 

Haftada 3 gün oynanan Süper Loto'nun 23 Kasım Salı günkü çekilişi için heyecan dorukta. 72 milyon 306 bin liralık büyük ikramiye tutarı bulunan Süper Loto'da kazandıran numaralar merak edildi. İşte Süper Loto sonuçları 23 Kasım 2021 Salı | 23.11.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı ve çekilişe ilişkin detaylar...

Süper Loto sonuçları 23 Kasım 2021 Salı | 23.11.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı 

23 Kasım Salı günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Talihli adayları 72 milyon 306 bin TL'lik büyük ikramiye tutarı olan Süper Loto'nun 23 Kasım Salı günkü çekilişinde kazandıran numaraları merak ediyor. İşte Süper Loto sonuçları 23 Kasım 2021 Salı | 23.11.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı ve ayrıntılar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 23 KASIM 2021 SALI

Süper Loto'nun 23 Kasım Salı günkü çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

23.11.2021 SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı yayını izlemek için tıklayın

MERAK EDENLER İÇİN

SÜPER LOTO SONUÇLARI 21 KASIM

Süper Loto'nun 21 Kasım Pazar günkü çekilişinde kazandıran numaralar:

09 28 30 33 44 46

Süper Loto'da 6 bilen çıkmadı. Büyük ikramiyenin devrettiği şans oyununda 5 bilen 14 kişi 26.104,65 TL, 4 bilen bin 75 kişi 528,80 TL, 3 bilen 25 bin 799 kişi 26,75 TL ve 2 bilen 242 bin 293 kişi 3,00 TL kazandı.

Süper Loto sonuçları 21 Kasım 2021 Pazar | 21.11.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı 

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar akşamları saat 21:30'da yapılıyor. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden çekilişi canlı olarak izleyebilmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto'yu Milli Piyango Online'dan ya da Milli Piyango uygulamasından oynayabilir veya en yakın satış noktalarından işlem yapabilirsiniz. 

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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