Şablon Presçi (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıMuğla'da deprem mi oldu 24 Şubat 2022? Muğla kaç şiddetinde sallandı 24 Şubat 2022?İnterkinez ne demek, TDK'ya göre İnterkinez kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika! AFAD duyurdu! Muğla'da 3,8 büyüklüğünde deprem!ATV Müge Anlı FULL izle bugün 24 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeMadımak Katliamı mesajları | Sivas katliamı ile ilgili, Madımak ile ilgili sözlerBilim insanlarının son çalışması tüyler ürpetti! Ölen epilepsi hastasının beyni incelendi! Ölümünden 15 dakika önce mutlu anılarını düşündüğü tespit edildi!Hülya Avşar ile Cemal Güzelci aşkı ortalığı karıştırdı! Homoseksüel olduğu bilinen Senem Kuyucuoğlu hakkında şaşkına çeviren iddia!Son dakika | Karadeniz'de korku dolu anlar! Türk gemisine bomba isabet etti!Ukrayna NATO üyesi mi? Ukrayna neden NATO ülkesi değil? NATO ülkesi olan ülkeler hangileri?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Süper Loto sonuçları 24 Şubat Perşembe | 24.02.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları 24 Şubat Perşembe | 24.02.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı

Bugün Süper Loto'da haftanın ikinci çekilişi gerçekleşiyor. 24 Şubat Perşembe tarihli Süper Loto çekilişinin sonuçları araştırılıyor. İşte 24.02.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları 24 Şubat Perşembe | 24.02.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı

Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere Süper Loto çekilişleri haftada üç kez gerçekleştiriliyor. Süper Loto çekilişleri tam olarak saat 21:30'da başlıyor. 24 Şubat Perşembe tarihli çekilişin hemen ardından Süper Loto sonuçları merak ediliyor. İşte 24.02.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı ve detayları...

Süper Loto sonuçları 24 Şubat Perşembe | 24.02.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı

24 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE SÜPER LOTO SONUÇLARI BUGÜN 

Milli Piyango İdaresince 24 Şubat 2022 Perşembe günü Süper Loto çekilişi gerçekleştirildi. Saat 21.30'daki çekilişin ardından büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu. Lütfen sayfayı sürekli yenileyin. Rakamlar anlık verilecektir.

24 Şubat 2022 Perşembe Loto sonuçları: - - - -- - - - - - --  --

22 Şubat 2022 Salı Süper Loto sonuçları: 17 28 40 50 52 56

20 Şubat 2022 Pazar Süper Loto sonuçları: 11-26-30-36-38-55 oldu.

17 Şubat 2022 Perşembe Süper Loto sonuçları: 5 - 17 - 36 - 39 - 49 - 53

15 Şubat 2022 Salı Süper Loto sonuçları:   9 - 13 - 22 - 35 - 37 - 59 

13 Şubat 2022 Pazar Süper Loto sonuçları: 14 -19 -47  38- 52- 53

10 Şubat 2022 Salı Süper Loto sonuçları: 21-25-41-45-54-56

8 Şubat 2022 Salı Süper Loto sonuçları: 26-28-35-40-48-57

6 Şubat 2022 Pazar Süper Loto sonuçları: 3-4-10-37-40-52 

3 Şubat 2022 Perşembe Süper Loto sonuçları: 14-16-19-37-43-53

1 Şubat 2022 Salı Süper Loto sonuçları:  2-4-15-17-29-35

Süper Loto sonuçları 24 Şubat Perşembe | 24.02.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı

24.02. 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI ÇEKİLİŞ SORGULAMA EKRANI

24.02.2022 tarihinde Milli Piyango İdaresince gerçekleştirilen Süper Loto'nun çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçları sorgulamak isteyenler için sorgulama ekranı haberimizde... 

24.02.2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI ÇEKİLİŞ SORGULAMA EKRANI

Aşağıdaki fotoğrafta yer alan alana Biletinin önünde bulunan Bilet No'sunu girerek sorgulama yapabilirsiniz. 

Süper Loto sonuçları 24 Şubat Perşembe | 24.02.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı

SÜPER LOTO NEDİR? 

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Süper Loto’yu online oynamak için www.millipiyangonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto’yu oynamaya devam edebilirsin.

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori “6 bilen” için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
İkinci kategori “5 bilen” için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Üçüncü kategori “4 bilen” için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Dördüncü kategori “3 bilen” için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Beşinci kategori “2 bilen” için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Süper Loto oynayabilir. 

Süper Loto sonuçları 24 Şubat Perşembe | 24.02.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT