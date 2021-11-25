74 milyon lirayı aşan büyük ikramiyeli Süper Loto'da heyecan dorukta. Süper Loto'nun 25 Kasım Perşembe günkü çekilişinde kazandıran numaraları merak ediyor. İşte Süper Loto sonuçları 25 Kasım 2021 Perşembe | 25.11.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı ve ayrıntılar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 25 KASIM 2021 PERŞEMBE

Süper Loto'nun 25 Kasım Perşembe günkü çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

25.11.2021 SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı yayını izlemek için tıklayın

MERAK EDENLER İÇİN

SÜPER LOTO SONUÇLARI 23 KASIM

Süper Loto'nun 23 Kasım Salı günkü çekilişinde kazandıran numaralar:

07 14 27 39 46 58

Süper Loto'da 6 bilen çıkmadı. Büyük ikramiyenin devrettiği şans oyununda 5 bilen 19 kişi 20.017,05 TL, 4 bilen bin 257 kişi 470,65 TL, 3 bilen 27 bin 149 kişi 26,45 TL ve 2 bilen 250 bin 589 kişi 3,00 TL kazandı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar akşamları saat 21:30'da yapılıyor. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden çekilişi canlı olarak izleyebilmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto'yu Milli Piyango Online'dan ya da Milli Piyango uygulamasından oynayabilir veya en yakın satış noktalarından işlem yapabilirsiniz.