97.4 milyon TL’lik büyük ikramiyenin bulunduğu Süper Loto'nun 2 Aralık Pazar günkü çekilişi için heyecan dorukta. Çekilişe katılmak isteyen kişiler kolon başı 3 TL ödeyerek şans oyununu oynadılar. Peki geçen çekilişten 97.4 milyon TL’lik devirli tutara sahip Süper Loto'da kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte Süper Loto sonuçları 26 Aralık 2021 Pazar | 26.12.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 26 ARALIK 2021 PAZAR

Süper Loto'nun 26 Aralık Pazar günkü çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

26.12.2021 SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 23 ARALIK

Süper Loto'nun 23 Aralık Perşembe günkü çekilişinde kazandıran numaralar:

24 41 44 51 55 59

Süper Loto'da 6 bilen çıkmadı. 5 bilen 30 kişi 13.220,15 TL, 4 bilen bin 225 kişi 503,60 TL, 3 bilen 26 bin 643 kişi 28,10 TL ve 2 bilen 146 bin 626 kişi 3,20 TL kazandı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar akşamları saat 21:30'da yapılıyor. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden çekilişi canlı olarak izleyebilmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto'yu Milli Piyango Online'dan ya da Milli Piyango uygulamasından oynayabilir veya en yakın satış noktalarından işlem yapabilirsiniz.