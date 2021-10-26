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Süper Loto sonuçları 26 Ekim 2021 Salı | 26.10.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı 

En çok oynanan şans oyunlarından biri olan Süper Loto'da heyecan dorukta. 50 milyon 513 bin liralık büyük ikramiyeye sahip Süper Loto'da kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte Süper Loto sonuçları 26 Ekim 2021 Salı | 26.10.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

Süper Loto sonuçları 26 Ekim 2021 Salı | 26.10.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı 

Süper Loto'nun 26 Ekim 2021 Salı günkü çekilişinde heyecan dorukta. Haftada 3 gün gerçekleştirilen Süper loto çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Süper Loto'nun 26 Ekim 2021 Salı günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte Süper Loto sonuçları Süper Loto sonuçları 26 Ekim 2021 Salı | 26.10.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı ve ayrıntılar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 26 EKİM 2021 SALI

Süper Loto'nun 26 Ekim 2021 Salı günkü çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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MERAK EDENLER İÇİN

SÜPER LOTO SONUÇLARI 24 EKİM

 

Süper Loto'nun  24 Ekim 2021 Pazar günkü çekilişinde kazandıran numaralar:

06 17 23 31 47 55

Süper Loto sonuçları 24 Ekim 2021 Pazar | 24.10.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı 

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar akşamları saat 21:30'da yapılıyor. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden çekilişi canlı olarak izleyebilmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto'yu Milli Piyango Online'dan ya da Milli Piyango uygulamasından oynayabilir veya en yakın satış noktalarından işlem yapabilirsiniz. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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