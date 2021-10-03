3 Ekim Pazar günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Geçen çekilişten 33 milyon 250 bin TL’lik devirli tutara sahip Süper Loto'nun 3 Ekim Pazar günkü çekilişinde kazandıran numaraların hangileri olduğu şans oyunu severler tarafından merak edildi. Peki Süper Loto'nun 3 Ekim Pazar günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte Süper Loto sonuçları Süper Loto sonuçları 3 Ekim 2021 Pazar | 03.10.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı ve ayrıntılar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 3 EKİM 2021 PAZAR

Süper Loto'nun 3 Ekim Pazar günkü çekilişinde kazandıran numaralar:

07 19 24 27 47 58

Süper Loto'da 6 bilen çıkmadı. Büyük ikramiye devretti. 5 bilen 21 kişi 16.018,00 TL, 4 bilen bin 210 kişi 432,40 TL, 3 bilen 25 bin 423 kişi 24,95 TL ve 2 bilen 224 bin 421 kişi 2,95 TL kazandı.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 30 EYLÜL

Süper Loto'nun 30 Eylül Perşembe günkü çekilişinde kazandıran numaralar:

08 10 28 39 49 60

Süper Loto'da 6 bilen çıkmadı. 5 bilen 10 kişi 38.445,05 TL, 4 bilen bin 20 kişi 586,30 TL, 3 bilen 25 bin 341 kişi 28,65 TL ve 2 bilen 145 bin 314 kişi 3,10 TL kazandı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar akşamları saat 21:30'da yapılıyor. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden çekilişi canlı olarak izleyebilmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto'yu Milli Piyango Online'dan ya da Milli Piyango uygulamasından oynayabilir veya en yakın satış noktalarından işlem yapabilirsiniz.