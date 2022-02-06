Süper Loto'nun 6 Şubat 2022 Pazar günü çekilişinde 6 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişe katılmak isteyen kişiler kolon başı 3 TL ödeyerek şans oyununu oynadılar. Vatandaşlar, Süper Loto sonuçları 6 Şubat Pazar| 06.02.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı soru ve konu başlıklarını internette araştırıyor. Peki Süper Loto'nun 6 Şubat 2022 Pazar çekilişinde şanslı numaralar hangileri oldu? İşte ayrıntılar...

06.02.2022 PAZAR SÜPER LOTO SONUÇLARI

6 Şubat 2022 Pazar günü için süper loto sonuçları henüz belli olmadı. Milli Piyango tarafından yapılacak çekilişin ardından sonuçlar haberimize eklenecektir.

MERAK EDENLER İÇİN 03.02.2022 PERŞEMBE SÜPER LOTO SONUÇLARI

3 Şubat 2022 Perşembe günü için süper loto sonuçları henüz belli olmadı. Milli Piyango tarafından yapılacak çekilişin ardından sonuçlar haberimize eklenecektir.

3 Şubat 2022 Perşembe Süper Loto sonuçları: 14 - 16 - 19 - 37- 43 - 53

06.02.2022 SALI SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar akşamları saat 21:30'da yapılıyor. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden çekilişi canlı olarak izleyebilmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto'yu Milli Piyango Online'dan ya da Milli Piyango uygulamasından oynayabilir veya en yakın satış noktalarından işlem yapabilirsiniz.

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