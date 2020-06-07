Süper On Numara çekiliş sonucu açıklandı!

Bugün yapılan Süper On Numara oyununun çekiliş sonuçları açıklandı. Bugünün kazandıran numaraların 7. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 50 bin 117 lira 6 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 2, 3, 7, 12, 17, 24, 27, 28, 29, 30, 36, 38, 40, 41, 42, 46, 50, 55, 61, 71, 78 ve 79 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 8 kişi 4 bin 176 lira 42'şer kuruş, 8 bilen 195 kişi 171 lira 33'er kuruş, 7 bilen 1871 kişi 25 lira 29'ar kuruş, 6 bilen 11 bin 817 kişi 4 lira 24'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 18 bin 188 kişi ise 3 lira 51'er kuruş ikramiye alacak.