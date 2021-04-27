İsveç'te İslam karşıtlığı! Müslüman mezarlığına saldırıTekirdağ’da insan kaçakçılarına operasyon! 25 düzensiz göçmen yakalandıKırıkkale'de virajı alamayan tır yola devrildi: 1 yaralıResmi Gazete'de bugün (27.04.2021) | 27 Nisan 2021 Resmi Gazete kararları27 Nisan 2021 Salı Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıMÜSİAD’tan ihtiyaç sahiplerine destek! Yardım kolisi ve nakdi yardım yapıldıBursa'da trafik kazası: Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 yaralı27 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu |İşte A101'de haftanın yepyeni ürünleri!Yasakta hangi iş yerleri açık olacak 2021? | Yasakta açık olacak iş yerleri son dakikaUEFA Şampiyonlar Ligi yarı final: Real Madrid- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. "Süper Pembe Ay" görüntüsüyle büyüledi

"Süper Pembe Ay" görüntüsüyle büyüledi

Afyonkarahisar'da görüntülenen Ay'ın ortalama dolunaydan daha büyük şekilde görüldüğü "Süper Pembe Ay", gökyüzünde görsel şölen yarattı.

"Süper Pembe Ay" görüntüsüyle büyüledi

Gökbilimciler tarafından Ay yörüngesinin yeryüzüne en yakın olan noktası olarak tanımlanan ve dolunay evresinde iken oluşan Süper Pembe Ay, Afyonkarahisar'da çıplak gözle izlenebildi. Ay'ın tarihi Karahisan Kalesi'nin üstündeki görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı. "Süper Pembe Ay"ı görüntülemek isteyen fotoğraf meraklıları ise adeta birbirleriyle yarıştı. Kentte havanın açık olması Süper Pembe Ay'ın balkon ve pencerelerden izlenmesine de olanak tanıdı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

"Süper Pembe Ay" görüntüsüyle büyüledi

"Süper Pembe Ay" görüntüsüyle büyüledi

"Süper Pembe Ay" görüntüsüyle büyüledi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT