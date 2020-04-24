Süper Piyango çekildi
ANKARA (AA) - Süper Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde, 1 milyon liralık büyük ikramiye, 287692 numaralı bilete isabet etti.Çekilişte 100 bin liralık ikramiyenin isabet ettiği biletin numarası 084884 olurken,...
ANKARA (AA) - Süper Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde, 1 milyon liralık büyük ikramiye, 287692 numaralı bilete isabet etti.
Çekilişte 100 bin liralık ikramiyenin isabet ettiği biletin numarası 084884 olurken, amorti kazanan rakamlar 2 ve 5 olarak belirlendi.
Kaynak: AA
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