Süper Piyango çekildi

ANKARA (AA) - Süper Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde, 1 milyon liralık büyük ikramiye, 287692 numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte 100 bin liralık ikramiyenin isabet ettiği biletin numarası 084884 olurken, amorti kazanan rakamlar 2 ve 5 olarak belirlendi.

Kaynak: AA