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  3. Süpermarkette korkunç patlama! Bina paramparça oldu

Süpermarkette korkunç patlama! Bina paramparça oldu

Rusya'da henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama gerçekleşti. Patlamanın ardından binadan kopan parçalar etrafa sıçrarken ortalığı büyük bir toz bulutu kapladı. Olayın ardından ihbar üzerine gelen polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise enkaz altındaki kişileri aramaya başladı.

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12 Şubat 2021 Cuma 10:49
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