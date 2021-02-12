Süpermarkette korkunç patlama! Bina paramparça oldu

Rusya'da henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama gerçekleşti. Patlamanın ardından binadan kopan parçalar etrafa sıçrarken ortalığı büyük bir toz bulutu kapladı. Olayın ardından ihbar üzerine gelen polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise enkaz altındaki kişileri aramaya başladı.