Süperpak'ta grev sona erdi

İZMİR'in de aralarında bulunduğu 3 kentte faaliyet gösteren Süperpak Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. fabrikalarında, işverenin sıfır zam önermesi üzerine 186 gündür devam eden grev sona erdi. İşveren ile işçilerin üye olduğu Türk-İş'e bağlı Selüloz-İş Sendikası arasında anlaşmanın sağlandığı, işçilerin 2 Ocak'ta tekrar işbaşı yapacağı bildirildi.

Süperpak Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin İzmir, Karaman ve Gaziantep'teki fabrikalarında geçen 26 Ocak'ta başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, Selüloz-İş üyesi işçileri temsil eden sendikanın ücretlerde net 475 TL zam talebine karşı, iş yeri temsilcileri 2 yıl boyunca hiç zam yapmama önerisinde bulununca anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine 3 ildeki tesislerde çalışan 250 işçi, 20 Haziran Çarşamba günü greve başladı. Avusturya merkezli MM Süperpak Ambalaj'ın 3 fabrikasında da üretim durduruldu. Gaziantep'teki fabrikada geçen haftalarda işçiler grevi kırıp işbaşı yapsa da İzmir ve Karaman'daki fabrikalardaki grev devam etti.

İşveren ile Süloz-İş Sendikası geçen Cumartesi bir kez daha masaya oturdu. Görüşmeler bu defa olumlu sonuçlandı. Taraflar arasında imzalanan 3 yıllık yeni toplu sözleşmeyle işçilere 2018 yılı için 280 TL, 2019'un ilk 6 ayı için 300 TL brüt zam yapılması kararlaştırıldı. 2019'un ikinci 6 ayı ile 2020 yılı için ise enflasyon oranında zam yapılması imza altına alındı. Ayrıca işçilerin sosyal haklarında taleplerine yakın şekilde anlaşma sağlandı.

İmzalanan toplu sözleşmeyle en düşük aylık ücret 2 bin 150 TL, en yüksek net ücret 3 bin 700 TL oldu. Bunun üzerine işçiler 186 gündür sürdürdükleri greve son verdi. İşçilerin onayı ile sözleşmenin tamamlandığını ifade eden Selüloz-İş Sendikası Süperpak İş Yeri Temsilcisi İsmail Güderoğlu, "Bir sonraki toplu sözleşme bizim için de önemli kazanım oldu. Haklı mücadelemizde bugüne kadar bize destek olmak amacıyla ziyaretimize gelen, maddi ve manevi yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olan erkese çok çok teşekkür ederiz. Amacımız üretimi durdurmak değil, haklarımızı almaktı. Yılmadık ve direndik" dedi.

Grevi sona erdiren işçilerin 2 Ocak'ta tekrar işbaşı yapacakları bildirildi.

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DHA