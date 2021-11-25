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  3. Süperstar Ajda Pekkan ateşle oynadı, karlara oturdu, yetmedi 2 saat ipte asılı kaldı!

Süperstar Ajda Pekkan ateşle oynadı, karlara oturdu, yetmedi 2 saat ipte asılı kaldı!

Geçen ay yeni albüm çıkaran Ajda Pekkan, ‘Bi’ Tık’ şarkısına Nihat Odabaşı yönetmenliğinde çektiği ilk klibiyle dikkatleri üzerine çekti.

Süperstar Ajda Pekkan ateşle oynadı, karlara oturdu, yetmedi 2 saat ipte asılı kaldı! 117

Yıllar süren sessizliğini ekim ayında bozan Ajda Pekkan ‘Ajda’ adını verdiği bir albüm çıkarmıştı. 