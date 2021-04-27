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Şüphe üzerine durduruldu, üzerinden uyuşturucu çıktı

Adıyaman Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyonda şüphe üzerine durdurulan M.A. isimli şahsın üzerinden 48 gram jamaika uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphe üzerine durduruldu, üzerinden uyuşturucu çıktı

Adıyaman Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Ekiplerin, uyuşturucu madde kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yaptığı operasyon kapsamında şüphe M.A. isimli şahıs durduruldu. Durdurulan M.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramalarda 48 gram jamaika uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahsı polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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