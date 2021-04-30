Şüphe üzerine durduruldu, üzerinden uyuşturucu madde çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri K.Y. isimli şahsın Eskişehir'den temin ettiği uyuşturucu maddeyi Kütahya getireceği bilgisine ulaştı. Bahse konu şahıs Merkez ilçe Akpınar köyü-Sabuncupınar köyü yolu üzerinde yaya halde giderken durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan aramada, 22 gram kubar esrar ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan K.Y., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı