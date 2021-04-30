TİKA'dan Pakistan'a yardım eli! 4 bin aileye 55 tonluk ramazan paketiArdahan'da polis vatandaşı bayrama kadar sabırlı olmaları konusunda anons yaparak uyardıSON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından alkol yasağı açıklaması!2021 Anadolu Üni. Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101011129Kütahya'da trafik kazası can aldı: İki tır çarpıştı, 2 ölü, 1 yaralı!Kosovalı hemşireler isyan etti! Seslerini duyurabilmek için protesto düzenledilerUyuşturucu tacirinin oyuncak arabası, hassas terazi çıktıBelediye Başkanı vatandaşlara seslendi! "Lütfen evde kalalım"Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Tanzanya'ya yetimhane açıldı2021 Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410533
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. ASAYİŞ
  3. Şüphe üzerine durduruldu, üzerinden uyuşturucu madde çıktı

Şüphe üzerine durduruldu, üzerinden uyuşturucu madde çıktı

Kütahya'da yolda yürüyen şüpheli şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şüphe üzerine durduruldu, üzerinden uyuşturucu madde çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri K.Y. isimli şahsın Eskişehir'den temin ettiği uyuşturucu maddeyi Kütahya getireceği bilgisine ulaştı. Bahse konu şahıs Merkez ilçe Akpınar köyü-Sabuncupınar köyü yolu üzerinde yaya halde giderken durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan aramada, 22 gram kubar esrar ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan K.Y., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT