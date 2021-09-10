Şüpheli aracı kovalayan polis aracı kaza yaptı! 2 polis yaralandı!
Çorum'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü kovalayan polis aracı, kontrolü kaybederek önce bir otomobile ardından ağaca çarptı. Çarpışma sonucu devrilen araçtaki 2 polis memuru yaralandı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kaza Çorum'un Gazi Caddesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Devriye görevi yapan 19 A 5432 plakalı trafik ekibi, Hamit Kaplan Caddesi'nden Stat Kavşağı'na ilerleyen 68 FN 108 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Aracı kullanan Onur G, polisin bu ihtarına uymadı, gaza basarak kaçmayı denedi. Aracı takibe alan polis ekibi, şüpheliyi kovalamaya başladı Kırımızı ışıkta durmayan aracı takibe devam eden polis ekiplerinin aracı önce bir otomobile, sonrasında da ağaca çarparak devrildi.
POLİS, OTOMOBİLİN İÇERİSİNDE SIKIŞTI
Meydana gelen kazada 2 polis yaralanırken, polis memuru Ahmet K. otomobilin içerisinde sıkıştı. Araçtaki diğer polis Süleyman T ise, çevredekilerin yardımıyla devrilen araçtan çıkarıldı. Olaya şahit olanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi ile Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahmet K, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasından sonra sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağ bacağının kırıldığı bilgisine ulaşılan Ahmet K. ve Süleyman T, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kazanın ardından, kaçan otomobildeki ehliyetsiz sürücü Onur G. yapılan araştırmanın ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Kaza nedeniyle Gazi caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Devrilen polis aracının yolun ortasından kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.