Şüpheli araçta 76 kilo esrar maddesi bulundu

OSMANİYE'de polisin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu otomobilin arka koltuğu ve bagajındaki valizlerin içerisinden toplam 76 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan araç sürücüsü M.E.B. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında E-90 otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde şüpheli araçlar ve şüphelilere yönelik uygulama başlatıldı. Şüphe üzerine bir otomobil durdurularak, narkotik dedektör köpekle birlikte arama yapıldı. Aracın arka koltukları ve bagajındaki valizlerin içerisinden 24 parça halinde 71 kilo 550 gram kubar ve 15 parça halinde 5 kilo 100 gram toz esrar maddesi toplamda 76 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü M.E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.