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  3. Şüpheli araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi: 2 kişi gözaltına alındı

Şüpheli araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi: 2 kişi gözaltına alındı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, bir araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi: 2 kişi gözaltına alındı

Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, ilçeye bağlı Güzelkent köyü girişinde bir araç durdurularak arama yapıldı.

Araç ve içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinde yapılan adli aramada, 12 adet poşet içerisine gizlenmiş yaklaşık 13,54 gram esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri, şüpheli 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Şüpheli araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi: 2 şüpheli gözaltına alındı

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