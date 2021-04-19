Şüpheli araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi: 2 kişi gözaltına alındı
Sinop'un Türkeli ilçesinde, bir araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı.
Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, ilçeye bağlı Güzelkent köyü girişinde bir araç durdurularak arama yapıldı.
Araç ve içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinde yapılan adli aramada, 12 adet poşet içerisine gizlenmiş yaklaşık 13,54 gram esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri, şüpheli 2 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI