Mevlid Kandili mesajları 2020 | Mevlid Kandili mesajları kısa ve özSerinkanlılıkla cinayeti anlattı, tahrik indirimi istediKayseri Üniversitesi' de Sağlık Bilimleri Fakültesi açıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunuyorMevlid Kandili fazileti nedir? Mevlid Kandili önemi nedir?Yine sallandılar! Elazığ, Sivrice'de korkutan depremMevlid kandili mesajları nedir? Mevlid kandili mesajları 2020 resimli kısa ve özŞüpheli çanta patlatıldı içinden bilgisayar çıktıÖğretim üyeleri "Meme kanseri farkındalık ayında" mesajlar verdiSuzan Kardeş'in kızı Begüm Kardeş sosyal medyada gündem oldu
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Şüpheli çanta patlatıldı içinden bilgisayar çıktı

Şüpheli çanta patlatıldı içinden bilgisayar çıktı

Sivas'ta, bir parkta sahipsiz çanta gören vatandaşlar, şüpheli çantayı polise bildirdi.

Şüpheli çanta patlatıldı içinden bilgisayar çıktı

Sivas 'ta, bir parkta sahipsiz çanta gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Parka gelen bomba imha uzmanının, fünye bağlayarak patlattığı çantadan, bilgisayar çıktı.

dha-373391668067251962b32c448e72cff6-2.jpg

Olay, Yiğitler Mahallesi'ndeki Oğuzlar Parkı'nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Park içinde çimenlerin üzerinde duran bilgisayar çantasını fark eden vatandaşlar, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine parka gelen polis, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Daha sonra bölgeye çağrılan özel kıyafetli bomba imha uzmanı, şüpheli çantayı uzaktan kumandalı fünye ile patlattı. Patlatılan çantadan dizüstü bilgisayar, mouse, hoparlör ve şarj aleti çıktı. Çantadaki eşyalar toplanarak polis merkezine götürüldü.

dha-373391668067251962b32c448e72cff6-5.jpg

 



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT