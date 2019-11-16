Şüpheli çantadan sesli sözlük cihazı çıktı

KÜTAHYA?da bir banka binası bahçesine bırakılan ve ?şüpheli? olarak ihbar edilen çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Çantadan, Arapça kelimelerin yazılı olduğu sesli sözlük cihazı çıktı.

Ali Paşa Mahallesi Zafer Meydanı?nda bulunan bir banka şubesi bahçesindeki elektrik trafosunun yanına çanta görenler içinde bomba olabileceği şüphesiyle polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Asayiş ve Trafik ekipleri yolu trafiğe kapattı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de çanta çevre güvenliği aldı. Özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı şüpheli çanta içinden üzerinde Arapça kelimelerin yazılı olduğu sesli sözlük cihazı çıktı. Çantanın olay yerinden kaldırılmasının ardından Zafer Meydanı?ndaki yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA